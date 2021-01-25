УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Герасимовой Кристины Евгеньевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Герасимовой Кристины Евгеньевны, 2006 года рождения, которая 24 января 2021 года ушла из дома в п. Первомайское и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-16 лет, рост 170-175 см, глаза голубые, стрижка каре.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8-926-941-46-57