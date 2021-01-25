Властям Александровского района рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Об этом заявили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В деревне Машково закрылась

Властям Александровского района рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Об этом заявили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В деревне Машково закрылась свалка мусора, теперь ТКО везти некуда. Это событие для региональных властей стало “сюрпризом”, отметил врио вице-губернатора Роман Годунин. Полигон должен был прекратить работу только в 2023 году. Но объект закрыл собственник в