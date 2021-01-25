О принятых мерах районные чиновники должны проинформировать департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что сегодня в обладминистрации соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, на повестке которой будет обсуждаться «мусорный» вопрос. С 19 января в Александровском районе закрыт полигон для вывоза ТКО. Складировать мусор стало негде.И вот, как сообщает Белый дом, по итогам совещания принято решение рекомендовать местным властям ввести на территории Александровского района режим повышенной готовности и найти выход из сложившейся ситуации.О принятых мерах районные чиновники должны проинформировать департамент природопользования и охраны окружающей среды.«Также принято решение внести изменения в региональную терсхему обращения с ТКО. Предложения должна в кратчайшие сроки дать администрация Александровского района. Процесс займёт от 5 месяцев», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.Очевидно, что история только начинается. Редакция продолжит следить за её развитием. Следите за нашими публикациями.