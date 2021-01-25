О принятых мерах районные чиновники должны проинформировать департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что сегодня в обладминистрации соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, на повестке которой будет обсуждаться «мусорный» вопрос. С 19 января в Александровском районе закрыт полигон для вывоза ТКО. Складировать мусор стало негде.
И вот, как сообщает Белый дом, по итогам совещания принято решение рекомендовать местным властям ввести на территории Александровского района режим повышенной готовности и найти выход из сложившейся ситуации.
О принятых мерах районные чиновники должны проинформировать департамент природопользования и охраны окружающей среды.
«Также принято решение внести изменения в региональную терсхему обращения с ТКО. Предложения должна в кратчайшие сроки дать администрация Александровского района. Процесс займёт от 5 месяцев», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.
Очевидно, что история только начинается. Редакция продолжит следить за её развитием. Следите за нашими публикациями.