Познакомиться со службой в органах внутренних дел и изучить специфику службы стражей порядка Московского метрополитена сегодня прибыли учащиеся столичной кадетской школы...

Познакомиться со службой в органах внутренних дел и изучить специфику службы стражей порядка Московского метрополитена сегодня прибыли учащиеся столичной кадетской школы.Знакомство с трудовыми буднями стражей порядка Московского метрополитена и историей самого Управления внутренних дел, отметившего в прошлом году свой 85-летний юбилей, началось с увлекательной экскурсии. В начале встречи заместитель начальника ОРЛС УВД на ММ подполковник внутренней службы Валентин Нестеров, проводя школьников по зданию УВД, рассказал, что за все годы существования Управление прошло большой путь развития и тесно связано с историей столичного метрополитена, который является основой транспортной системы города. Более полувека назад правопорядок обеспечивался силами небольшого отряда, сегодня же ежесуточно заступают на службу более 500 сотрудников полиции, под охраной которых находится 241 станция метро.После ребята смогли познакомиться со службой сотрудников дежурной части и ситуационного центра Управления внутренних дел, где в круглосуточном режиме полицейские регистрируют информацию по поступившим сообщениям, принимают звонки от граждан, а также следят за безопасностью на территории столичного метрополитена, незамедлительно реагируя на любые случаи нарушений, влияющих на безопасность пассажиров. Организаторы мероприятия также рассказали школьникам о деятельности работы отделов уголовного розыска и охраны общественного порядка, патрульно-постовой службы, экспертно-криминалистического центра и кинологического центра.Дальше ребят ждал необычный сюрприз. Подростки смогли побыть в составе следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия, и вместе с полицейскими спуститься на станцию столичного метрополитена. Особенный интерес у ребят вызвала возможность побывать в роли эксперта и самим попробовать снять отпечатки пальцев, а также наглядно познакомиться с работой полицейских, ежедневно осуществляющих службу на станции.В заключение мероприятия счастливые школьники выразили благодарность организаторам встречи за уникальную возможность познакомиться с деятельностью полиции столичного метрополитена.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18