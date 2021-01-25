В лобовом столкновении двух иномарок пострадали 5 человек. ДТП произошло вечером в минувшую субботу недалеко от Улыбышево. Предварительно, водитель Хёндэ Элантра вылетел на встречную

В лобовом столкновении двух иномарок пострадали 5 человек. ДТП произошло вечером в минувшую субботу недалеко от Улыбышево. Предварительно, водитель Хёндэ Элантра вылетел на встречную полосу и врезался в Солярис. Удар был лобовым, автомобили получили серьёзные повреждения. Пострадавшие водители и пассажиры оказались зажаты в искорёженных иномарках. Их деблокировали сотрудники МЧС специнстументами. Медики госпитализировали сразу пять человек.