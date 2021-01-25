Похищенное имущество в ходе предварительного следствия было изъято и возвращено владельцу.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В ноябре прошлого года в дежурную часть поступило заявление о проникновении в хозяйственную постройку. Сотрудникам полиции, прибывшим на место совершения преступления, заявитель сообщил, что из хозяйственной постройки, являющейся частью частного дома, были похищены бензо- и электроинструменты.В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение были установлены. Свою вину в содеянном мужчина не отрицал. Похищенным он планировал пользоваться в личных целях.В настоящий момент материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество в ходе предварительного следствия было изъято и возвращено владельцу.