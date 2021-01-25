С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 765 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 801 пациента. В стационарах лежит 625 человек, из них 358 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2330 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 69 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 36 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 30 костромичам. Ещё 13 заразившихся выявлено в Шарьинском районе. По три случая диагностировано в Нерехте и Вохомском районе. По два новых пациента с коронавирусом прибавилось в Красном-на-Волге, Боговарово, Волгореченске, Межевском, Пыщугском, Солигаличском и Поназыревском районах. По одному - в Павино, Мантурово, Островском, Галичском, Нейском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 765 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 801 пациента. В стационарах лежит 625 человек, из них 358 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2330 заболевших.