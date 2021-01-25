Губернатор Владимирской области попал в список аутсайдеров по уровню доверия населения. Как сообщает РБК, рейтинг составляли кремлёвские чиновники по итогам работы губернаторов за 2020-й

Губернатор Владимирской области попал в список аутсайдеров по уровню доверия населения. Как сообщает РБК, рейтинг составляли кремлёвские чиновники по итогам работы губернаторов за 2020-й год. И Сипягин в общем списке оказался вторым с конца. Нет доверия, согласно рейтингу, и главе Хакасии – он коммунист и тоже победил в 2018-м году во втором туре выборов. В