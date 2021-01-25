Ребята прошли стажировку в отдельной роте ППСп, в отделении по делам несовершеннолетних и в ГИБДД.

В рамках всероссийской акции студенты из Мурома на несколько часов стали коллегами полицейских.Ребята прошли стажировку в отдельной роте ППСп, отделении по делам несовершеннолетних и в ГИБДД. Полицейские познакомили гостей с основными задачами и функциями органов внутренних дел, рассказали о направлениях, которыми занимаются самые известные полицейские службы, особенностях работы в непростых погодных условиях. Сотрудники кадрового подразделения ответили на вопросы стажеров об условиях поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.Акцию поддержали и члены общественного совета, рассказавшие о профилактических мероприятиях, проводимых совместно с сотрудниками полиции и участии гражданского общества в пропаганде правовых знаний.Студенты, впервые принявшие участие в акции, отметили, что такие встречи очень полезны, так как дают возможность получить массу полезной информации и выбрать служебное направление, которым хотелось бы заниматься в будущем.