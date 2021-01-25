Студенты владимирских вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений познакомились с работой городской полиции.

Во Владимирской области проводится традиционная акция «Студенческий десант», инициированная МВД России и приуроченная ко Дню российского студенчества.В рамках акции на однодневную стажировку в УМВД России по городу Владимиру прибыли ребята из владимирских вузов и средних специальных учебных заведений. Мероприятие было организовано с соблюдением санитарных требований.Встречали ребят сотрудники сразу нескольких полицейских служб: уголовного розыска, Управления по вопросам миграции, ГИБДД, кадрового подразделения, участковые уполномоченные.Стражи порядка рассказали студентам об основных направлениях деятельности подразделений, поделились личным опытом службы и ответили на вопросы. В частности, стажерам рассказали о раскрытии преступлений в сфере интернет-технологий, дали рекомендации о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.Далее ребята отправились в дежурную часть, где смогли оценить, насколько сложной и ответственной является работа оперативных дежурных, в сутки принимающих несколько десятков сообщений о преступлениях и происшествиях.Большой интерес у студентов вызвала встреча с экспертами-криминалистами.Сотрудники службы рассказали о важности этого направления деятельности, работе в составе следственно-оперативной группы, сборе следов на месте преступления, традиционных и редких видах экспертиз. Студентам представилась возможность лично понаблюдать, как проводится изъятие следов пальцев с различных поверхностей.Завершающим этапом стажировки стала встреча с ветеранами, которые служили в органах правопорядка, в также сотрудниками Управления по работе с личным составом.Ребятам рассказали о действующих сегодня высших учебных заведениях системы МВД России, порядке приема и прохождении службы в органах внутренних дел, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, и о социальных гарантиях сотрудников.