Встреча прошла в рамках цикла мероприятий «Встречи на Ильинке».

Владимирские строители пообщались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным в режиме видеоконференции на встрече в региональной ТПП.Об этом сообщила .Встреча прошла в рамках цикла мероприятий «Встречи на Ильинке». Тема конференции актуальна: «О взаимодействии Минстроя России и системы торгово- промышленных палат в Российской Федерации в реализации национального проекта «Жилье и городская среда».В рамках онлайн-общения были подняты вопросы, от которых зависит дальнейшее развитие строительного комплекса. Особенным моментом, требующим урегулирования стал вопрос, касающийся системных проблем взаимоотношений застройщиков региона с банками в рамках проектного финансирования. Застройщики, принимающие участие в видеоконференции, поднимали вопросы необоснованного подорожания строительных материалов, прежде всего арматуры, что, как следствие, приведет к удорожанию квадратных метров новостроек. Вопрос, возникший в условиях пандемии, связанный с закрытием границ и соответственно нехватки рабочей строительной силы - так же требует вмешательства высших уровней власти.Материалы по всем поднятым в ходе встречи вопросам переданы для работы в министерство.