Процедура банкротства как физического, так и юридического лица может быть окончена заключением мирового договора между должником и кредитором.

Процедура банкротства как физического, так и юридического лица может быть окончена заключением мирового договора между должником и кредитором. Первый сможет сохранить своё имущество и восстановить платежеспособность, а второй – вернуть свои средства.Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами (статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).«Особенностью мировых соглашений, заключаемых в рамках дела о банкротстве должника, является то, что такое соглашение может быть заключено и без согласия отдельного кредитора» - обращает внимание начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Владимирской области Воробьев Роман Юрьевич.Решение о заключении мирового соглашения принимается собранием кредиторов большинством голосов. Мировое соглашение будет считаться заключенным, если за него проголосовали все кредиторы, чьи требования обеспечены залогом (пункт 2 статьи 150 Закона о банкротстве). Волю конкурсных кредиторов и уполномоченных органов при подписании соглашения выражает лицо, уполномоченное собранием кредиторов, или представитель собрания кредиторов (пункт 2 статьи 155 Закона о банкротстве).Таким образом, решение о заключении мирового соглашения принимает собрание кредиторов, а не каждый отдельный кредитор. Действие мирового соглашения распространяется и на кредиторов, которые проголосовали против заключения мирового соглашения.Решение о заключении мирового соглашения принимается большинством голосов не от числа присутствующих на собрании кредиторов, а от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов.Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства по делу о банкротстве.Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органови третьих лиц, участвующих в мировом соглашении (пункт 5 статьи 150 Закона о банкротстве). Заключение мирового соглашения, предусмотренного Законом о банкротстве, допускается на любой стадии дела о банкротстве, но не ранее проведения первого собрания кредиторов.Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме.С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа мировое соглашение может содержать положения о прекращении обязательств должника путем предоставления отступного, обмена требований на доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства, прощения долга или иными предусмотренными федеральным законом способами, если такой способ прекращения обязательств не нарушает права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов.Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям законодательства о налогах и сборах.Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается.Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику.Расторжение мирового соглашения в отношении всех конкурсных кредиторов и уполномоченных органов является основанием для возобновления производства по делу о банкротстве, за исключением случаев, если в отношении должника введены процедуры, применяемые в новом деле о банкротстве.В случае возбуждения производства по новому делу о банкротстве должника объем требований кредиторов, в отношении которых заключено мировое соглашение, определяется условиями, предусмотренными мировым соглашением.