Соответствующее предостережение в отношении ряда УК вынесла горадминистрация.

Владимирцы продолжают утопать в снежной каше и ругать коммунальщиков за плохое содержание дворов и тротуаров города. Тем временем власти напомнили руководителям «управляшек», что за нарушение правил благоустройства организациям грозят серьёзные штрафы.Как сообщает пресс-служба мэрии, ряду УК вынесены предостережения. В течение суток они должны быть исполнены. При этом снег необходимо вывозить, а не складировать во дворах или на детских площадках.«Также сегодня сотрудники городского управления ЖКХ провели очередную проверку деятельности управляющих компаний», - добавили в горадминистрации.О составленных протоколах или других мерах административного воздействия по результатам мониторинга чиновники не сообщили.Отмечается только, что к вечеру 25 января из 8848 жалоб горожан выполнено 8809, а 39 заявок находится в работе.