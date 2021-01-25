Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего участника несанкционированного митинга на Театральной площади. Его подозревают в применении насилия в отношении

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего участника несанкционированного митинга на Театральной площади. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, подозреваемый распылил газовый баллончик в лицо полицейского. Случилось это во время несанкционированного митинга на площади перед драмтеатром 23 января. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Свою