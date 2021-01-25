Символ страны выбросили на помойку.

Днём 24 января жители Юрьев-Польского лицезрели на одной из местных помоек стенд с изображением герба Российской Федерации. Он стоял в снегу прислонённый к бетонному ограждению контейнерной площадки возле дома №3 на улице Павших Борцов.«Неужели люди так не любят страну, в которой живут?!», - возмущаются горожане.Жители Юрьев-Польского считают, что выбрасывать символ страны – это неуважение ко всем гражданам РФ.Напомним, что подобные деяния уголовно наказуемы и могут подпадать под статью 239 УК, наказание по которой - до года тюрьмы.