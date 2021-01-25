Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Всего же по России их появится порядка 100. По инициативе “Единой России” в Муроме,

Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Всего же по России их появится порядка 100. По инициативе “Единой России” в Муроме, Гусь-Хрустальном и Камешковском районах построят новые спортивные сооружения. Строительство каждого ФОКа открытого типа обойдется в примерно в 20-25 миллионов рублей. Деньги уже нашли – средства на строительство ФОКов выделят из федерального бюджета