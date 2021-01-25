Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Всего же по России их появится порядка 100. По инициативе “Единой России” в Муроме,
<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-postroyat-3-fizkulturno-ozdorovitelnyx-kompleksa-otkrytogo-tipa.html" target="_blank">Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа</a> - Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Всего же по России их появится порядка 100. По инициативе “Единой России” в Муроме,
[url=https://33live.ru/novosti/25-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-postroyat-3-fizkulturno-ozdorovitelnyx-kompleksa-otkrytogo-tipa.html]Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа[/url] - Во Владимирской области построят 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Всего же по России их появится порядка 100. По инициативе “Единой России” в Муроме,