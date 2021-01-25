Число пунктов вакцинации будет расти пропорционально увеличению объёмов поступающей в область вакцины.

Во Владимирской области ведётся работа по организации дополнительных прививочных пунктов на базе медкабинетов и медсанчастей крупных предприятий региона, чтобы сделать вакцинацию более удобной для граждан.«Число пунктов вакцинации будет расти пропорционально увеличению объёмов поступающей в область вакцины. Иммунизация проводится в соответствии с алгоритмом действий медицинских работников, правилами хранения и применения вакцины, утверждёнными Минздравом РФ», – подчеркнул первый замгубернатора Сергей Шевченко.Напомним,от коронавируса в регионе, как и во всей стране началась в начале прошлой недели. Это было поручение Президента Владимира Путина. И по состоянию на 21 января в регионе уже более 2 тысяч жителей сделали первый укол, и примерно половина прошла второй, заключительный этап вакцинации.Для повышения доступности вакцинопрофилактики в регионе развернуто 43 прививочных пункта.Для удобства жителей Владимирской области запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.