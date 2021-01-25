Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин.

Во Владимирской области создадут некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Владимирской области». Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин.Как сообщает пресс-служба Белого дома, фонд будет выступать в качестве застройщика и заниматься завершением строительства многоквартирных домов.Он будет исполнять обязательства перед дольщиками, участвовать в выработке механизмов ввода долгостроев в эксплуатацию, обеспечивать подготовку сметы, разработку проектной документации на завершение строительства.«Финансирование мероприятий по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства будет осуществляться за счёт бюджета», - уточнили в обладминистрации.