В тоже время число студентов среднего профессионального образования, напротив, возросло.

25 января в России отмечается праздник День студенчества.По данным Владимирстата, в госорганизациях высшего профессионального образования области в 2020/2021 учебном году знания получали 25 тыс. студентов. По сравнению с данными 2016 года, желающих получить высшее образование стало меньше на 2,3 тыс. человек.В 2020 году диплом специалиста с высшим образованием получили 5,9 тыс. человек (5,8 тыс. – государственные ВУЗы и 0,1 тыс. – негосударственные). В 2016 учебном году обладателей диплома о высшем образовании было значительно больше: 7,7 тыс., (7,2 тыс. и 0,5 тыс. соответственно).Осенью 2020 года студенчество ВУЗов Владимирской области увеличилось на 7 тыс. человек. Из них в государственные организации поступило 6,9 тыс., и в негосударственные – 0,1 тыс. человек. Четырьмя годами ранее желающих получить высшее образование в регионе было больше на 1,1 тыс. человек. В 2016 году статус «студент» получили 8,1 тыс. человек, из них в государственные ВУЗы поступило 7,8 тыс. и в негосударственные – 0,3 тыс. человек.Если желающих получить высшее образованиестало меньше, то число студентов среднего профессионального образования, напротив, возросло. В 2020/2021 учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена обучается 23,2 тыс. студентов. По сравнению с данными 2016/2017 учебного года их число увеличилась на 4 тысячи.