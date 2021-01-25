Действия душегуба квалифицированы как самооборона.

Меленковский районный суд 22 мая прошлого года приговорил убийцу 14-летнего подростка к 7 годам колонии строгого режима. Однако 1 сентября Апелляционный суд отменил вердикт из-за несоответствия выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела.В итоге действия 20-летнего душегуба были квалифицированы как самооборона. Осуждённому назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы с установлением определённых ограничений. При этом уточняется, что во время драки жертва не была вооружена каким-либо потенциально опасным предметом. От чего тогда «оборонялся» Миронин И.С. - непонятно.Как сообщает пресс-служба областного суда, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции апелляционный приговор в отношении подсудимого оставлен без изменений.Напомним, что в начале июня 2019 года в селе Денятино Меленковского района в местном Доме культуры и отдыха проводилась дискотека. Примерно в час ночи между двумя подростками произошёл конфликт. Оба вышли на улицу «поговорить». Ссора переросла в драку, в ходе которой 20-летний парень зарезал несовершеннолетнего оппонента. Потерпевший скончался на месте преступления.