Как говорят синоптики, такая погода больше характерна для конца марта, нежели января. Температура превышает климатическую норму на 10-12 градусов.

В понедельник, 25 января, во Владимире и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный 4-6 м/с. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Температура воздуха во Владимире + 2, по области до 4 градусов тепла.Как говорят синоптики, такая погода больше характерна для конца марта, нежели января. Температура превышает климатическую норму на 10-12 градусов. Владимирцы выкладывают в соцсетях фотографии деревьев с по-весеннему набухшими почками.Фото: Наталья Егорова