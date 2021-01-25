По 6-ть человек мы теряем третьи сутки подряд. Общая смертность от новой заразы теперь 641 человек. Заразились коронавирусом ещё 152 человека. На три меньше, чем накануне. Общее количество

По 6-ть человек мы теряем третьи сутки подряд. Общая смертность от новой заразы теперь 641 человек. Заразились коронавирусом ещё 152 человека. На три меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 22 593. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 39 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (17 новых КОВИД-носителей). Третье место антирейтинга у Мурома (14 новых