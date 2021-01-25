На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января лабораторно подтверждено 152 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января лабораторно подтверждено 152 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.39 -во Владимире17 - в Гусь-Хрустальном районе14 - в Муромскомскомрайоне10 - в Ковровскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне8 - в Александровскомрайоне7 - в Вязниковскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне6 - в Кольчугинскомрайоне6 - в Юрьев-Польскомрайоне5 - в Гороховецкомрайоне5 - в Собинскомрайоне5 - в Камешковскомрайоне4 - в Киржачскомрайоне3 - в г. Радужный3 - в Судогодскомрайоне2 - в Меленковскомрайоне2 - в СеливановскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 593 случая заболевания.4818 сл. в г. Владимире, 2860 сл. в Гусь-Хрустальном, 2458 сл. о. Муром, 1662 сл. в Ковровском, 1424 сл. в Александровском, 1380 сл. в Петушинском, 1112 сл. в Вязниковском, 1111 сл. в Юрьев-Польском, 853 сл. в Кольчугинском, 779 сл. в Суздальском, 760 сл. в Собинском, 660 сл. в Гороховецком, 566 сл. в Меленковском, 536 сл. в Камешковском, 531 сл. в Киржачском, 498 сл. в Селивановском, 304 сл. в г. Радужном, 281 сл. в Судогодском).