Национальный парк «Мещера» подвел итоги научных исследований за минувший год.

Национальный парк «Мещера» подвел итоги научных исследований за минувший год. Среди вновь обнаруженных на его территории животных и растений — множество краснокнижных. Но самой удивительной стала встреча с пернатым хищником — солнечным орлом, который никогда ранее в нашу область не залетал. Обо всех этих открытиях 2020 года нашей коллеге Ольге Романовой рассказала заместитель директора национального парка по научной работе Зоя Дроздова.- Зоя Николаевна, какими научными открытиями 2020 года НП «Мещера» может поделиться с радиослушателями?- У нас в 2020-м, как и всегда, продолжились научные исследования. Правда, в меньших объемах, чем обычно. Потому что год специфический. Посещение территорий в первом полугодии было практически невозможным.Кроме наших сотрудников на территории нацпарка работали Ивановская археологическая экспедиция, институт проблем экологии и эволюции, Педагогический институт ВлГУ и герпетологическое общество. И по каждому объекту есть интересные данные.- Поделитесь самыми интересными и самыми значимыми открытиями для национального парка.- К нам практически через 15 лет приехал Максим Валентинович Усков, который в 2005-2006 годах изучал фауну нацпарка. В этот раз он остановился на болотах. Болота – оригинальные, верховые в основном. Были собраны материалы 29 видов из 10 семейств. Основная масса из них – краснокнижные. Красная книга Владимирской области- два вида – болотная и северная перламутровка. А из приложения к Красной книге – 6 видов. В прошлом году было открыто два семейства -это земноводные комары и навозные мухи. Всего 6 новых видов открыто для нацпарка «Мещера». Продолжились исследования рукокрылых. Правда, получилось не очень хорошо, потому что территория была закрыта, поставили фотоловушки и улавливатель ультразвуковых сигналов, паутинными сетями было практически невозможно ловить – необходимо присутствие. Поэтому результаты небольшие. Новых видов не обнаружено, но интересный факт по краснокнижному виду – гигантская вечерница. Выяснилось, что она прилетает самая первая с места зимовки, очень интенсивно размножается и улетает самая последняя – в середине октября. Представители института проблем экологии и эволюции Северцева в том году повторно отловили самку гигантской вечерницыв завершающей стадии лактации, которая была окольцована в 2018 году. Таких данных нигде нет, потому что ей уже три года, и она продолжает размножаться.- В перспективе мы узнаем много интересного про рукокрылых...- Причем все они в Красных книгах, либо Владимирской области, либо в приложении к ней. По Владимирской области это самые полные исследования по рукокрылым.- Зоя Николаевна, есть ли еще что добавить по научной работе?- Конечно. Продолжается изучение редких видов растений. Большие результаты по Муромскому заказнику. Список растений пополнился на 44 вида и 17 видов в Красной книге Владимирской области, один вид в Красной книге РФ. Продолжаются орнитологические исследования. Очень интересные факты. Окольцевали более 3 тысяч видов птиц. Возвраты очень интересные – черной чайки из Польши и Германии. В Муромском заказнике открыт новый пролетный вид – очень красивая птица – солнечный орел. Впервые зарегистрирован не только на территории заказника, но и во Владимирской области. Улетел он в Нижегородскую область. На лапке у него спутниковый передатчик, поэтому мы может связать с коллегами и узнать путь его перелета.- Будете теперь следить за перемещениями солнечного орла?- Да. И мы продолжаем исследования по археологии на территории заказника Клязьминский. На берегу озера Ореховое на старой стоянке, которая была обнаружена в 2005 году, оказалось, что её раскопали вандалы. Пришлось срочно проводить охранные раскопки. Там очень большая археологическая стоянка. Она относится и раннему неолиту, и позднему. Собраны все артефакты. Среди массовых находок керамика, фрагменты глиняной посуды, орудия труда, изготовленные из других пород камня. Это очень редко встречается. Была найдена сланцевая стамеска и кварцевый наконечник стрелы.Ольга Романова