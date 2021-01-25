Владимирские полицейские приняли на стажировку студентов. Молодые кадры пришли на подмогу правоохранителям всего на 1 день. С работой стражей порядка подрастающая смена ознакомилась в

Владимирские полицейские приняли на стажировку студентов. Молодые кадры пришли на подмогу правоохранителям всего на 1 день. С работой стражей порядка подрастающая смена ознакомилась в рамках всероссийской акции “Студенческий десант”. Учащиеся местных ВУЗов и средних специальных учебных заведений встретились с сотрудниками уголовного розыска, Управления по вопросам миграции, ГИБДД, кадрового подразделения и других. Эксперты-криминалисты, например, показали, какие