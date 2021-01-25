Нужно верить президенту Владимиру Путину, а не распространяемым про него фейкам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Атаки на главу государства нацелены на разрушение страны, уверен председатель ГД.

Нужно верить президенту Владимиру Путину, а не распространяемым про него фейкам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Атаки на главу государства нацелены на разрушение страны, уверен председатель ГД."Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны. Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Госдуме", – сказал Володин.Западу нужна ослабленная Россия – разрушенная и в долгах, уверен спикер. Он назвал скандального блогера Алексея Навального инструментом влияния западных стран и пешкой в руках их спецслужб.Володин призвал внимательно проанализировать, что случилось с блогером в Сибири. Спикер ГД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы России о передаче материалов, включая лабораторные исследования.Комментируя публикации о якобы дворце президента в Геленджике, Володин подчеркнул, что не видел, что глава государства когда-либо посещал это место. "Почему ему это приписывают?" – возмутился председатель ГД.Сам президент на встрече со студентами назвал эти публикации "промывкой мозгов россиянам".