По итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников программы льготного лизинга как по количеству заключенных договоров, так и по размеру субсидии.

ВТБ Лизинг начал заключать сделки по новой государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2021 году. По итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников программы льготного лизинга как по количеству заключенных договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма государственной поддержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тысяч единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.В 2021 г. вместо отдельных условий по целевым направлениям "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач" в классической программе действуют единые льготные параметры по приобретению отечественной техники. Лизинговая компания предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России в 2021 году, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. руб. на один предмет лизинга. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.«Быть участником государственных программ поддержки лизинга крайне важно для нас и наших клиентов. Уверен, что предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства будут, как и прежде, стимулировать спрос и одновременно помогать российскому бизнесу эффективно пополнять и обновлять парки. Мы видим большой спрос на такие меры поддержки со стороны наших клиентов, которые уже активно интересуются условиями 2021 года», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.В настоящий момент в программе 2021 года участвуют УАЗ Пикап, Профи, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206; LADA; автомобили Урал; ГАЗ Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, ГАЗон, Садко; Ford Transit; КАМАЗ и другие. Планируется, что список будет расширен за счет моделей иностранных автомобильных брендов, которые наберут необходимое количество баллов локализации производства.Субсидия на одну из самых популярных комплектаций Lada Largus составит 72,4 тыс. рублей. При 5-летнем сроке лизинга ежемесячный платеж будет равняться 15,3 тысячам, а за счет налоговых преференций можно сэкономить еще до 163 тыс. рублей. При покупке в лизинг самой популярной грузовой машины, КАМАЗ стоимостью 5,9 млн руб. сумма скидки составит 500 тыс. рублей. Если покупатель берет лизинг на 3 года с авансом 685 тыс. рублей, ежемесячные платежи составят 163,3 тыс. рублей. Экономия на налогах может достичь еще 1,1 млн. руб.Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 98 70.