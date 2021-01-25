За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 463 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район:По предварительной информации, 18 января 2021 г. около 11:20 на 148 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Фав» 1988 г.р. допустил наезд на стоящий впереди автомобиль «Фольксваген» под управлением водителя 1963 г.р., который остановился частично на проезжей части и обочине дороги в попутном направлении из-за неисправности т/с. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Фольксваген» 1980 г.р. и 1966 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 19 января 2021 г. около 11:40 в г. Гусь-Хрустальный на ул. Васильева у д. 16 водитель автомобиля «Опель» при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю «ВАЗ» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 20 января 2021 г. около 08:00 в п. Гусевский на ул. Главная у дома 17 водитель автомобиля «LADA» 1997 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «DAEWOO» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «DAEWOO» 1981 г.р. госпитализирована.Вязниковский район:По предварительной информации, 21 января 2021 г. около 10:00 на 290 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «МАН» 1975 г.р. допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «МАН с полуприцепом» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «МАН» от полученных травм скончался на месте происшествия.Ковровский район:По предварительной информации, 22 января 2021 г. около 17:20 на 10 км автодороги «Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера» водитель автомобиля «Тойота» 1967 г.р. при осуществлении маневра (обгон) допустил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1980 г.р. От удара автомобиль «ВАЗ» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением водителя 1978 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир 2009 г.р. автомобиля «ВАЗ», а также пассажир автомобиля «Ниссан» 1983 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Юрьев-Польский район:По предварительной информации, 23 января 2021 г. около 05:00 на 4 км автодороги «Горки – Березники» водитель автомобиля «Ниссан» 1986 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения кювет с дальнейшим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажир 1967 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован.Меленковский район:По предварительной информации, 24 января 2021 г. около 05:50 на 33 км автодороги «Касимов – Муром - Н. Новгород» водитель автомобиля «Санг-Енг» 1965 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на дерево с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1962 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и двое пассажиров, 1971 г.р. и 1955 г.р., направлены на амбулаторное лечение.