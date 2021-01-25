Напомним, что санкция за указанное нарушение составляет 3 000 рублей.

Госавтоинспекция провела очередной рейд по перевозке детей в салоне транспортных средств. В Киржачском районе сотрудники ГИБДД проверяли водителей вблизи школ и детских садов. В результате проверки шести автолюбителям выписаны штрафы.Нарушения связаны с игнорированием требований использования специальных удерживающих устройств – спецкресел и ремней безопасности.Напомним, что санкция за указанное нарушение составляет 3 000 рублей.