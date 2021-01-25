Нарушений не выявлено.

Чиновники владимирской мэрии вместе с полицией ежедневно проверяют соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.В выходные, 23-24 января, прошли очередные рейды, по результатам которых обследовано 32 предприятия потребительского рынка. Среди них - магазин «Капитан», салон сотовой связи и кафе «Пицца То-то».«Нарушений не выявлено. «Масочный» режим соблюдается и персоналом, и покупателями», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.В администрации города напоминают, что за нарушение требований Роспотребнадзора предусмотрены крупные штрафы: на граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей без юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.