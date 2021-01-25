Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику Киева по тотальной украинизации населения. По его мнению, новые законы погубят Украину.

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику Киева по тотальной украинизации населения. По его мнению, новые законы погубят Украину.В середине января вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она предусматривает переход всей сферы обслуживания страны на украинский язык.По мнению Гордона, это решение может разъединить граждан. Если в западных и центральных областях проблем с принятием нормы не будет, то на востоке страны многие украинцы воспримут ее в штыки."А что делать с Одессой, Харьковом? Гнуть из через пень-колоду?", – поинтересовался журналист.Тотальная украинизация настроит граждан против Киева. Гордон подчеркнул, что жители юго-восточных областей не потерпят насилия. "От Украины могут остаться клочки", – сказал журналист.Напомним, в марте 2020 года президент Украины подписал закон "О полном общем среднем образовании". Проект ликвидировал в стране все русскоязычные школы. Все программы обучения на русском были отменены.В июле 2020 года начал действовать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти и местного самоуправления.Ранее журналист Дмитрий Гордон прошелся по экс-президенту Украины Петру Порошенко. По его словам, бизнесмен может запросто обмануть народ и при этом не испытывать угрызений совести.