ЭнергосбыТ Плюс продолжает дарить подарки. На этот раз в компании подвели итоги традиционной...

"ЭнергосбыТ Плюс" продолжает дарить подарки. На этот раз в компании подвели итоги традиционной акции "В новый год - без долгов!".Розыгрыш акции "В Новый год - без долгов" занимает не больше 5-ти минут. Электронный лототрон выдает случайные числа, которые складываются в номера лицевых счетов. Сотрудники компании "ЭнергосбыТ Плюс" свяжутся с победителями и вручат призы. Это сертификаты на покупки в гипермаркете электроники и бытовой техники номиналом от пятисот до трех тысяч рублей.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:- Условия у нас выполнили 20 тысяч 771 клиент. Во всех муниципальных районах присутствия "ЭнергосбыТ Плюс". При этом общая сумма платежей составила более 24 млн. рублей.Чтобы принять участие в акции, нужно было до конца минувшего года погасить долги, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендованный платеж за декабрь. А победителя определит фортуна - говорят в компании.Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:- Мы проводили опрос среди клиентов, которые не приняли участие в акции, но оплатили в начале января. И многие из наших клиентов не верят в то, что они смогут победить. И мне хотелось бы через вас донести, что у нас есть реальные победители, что мы вручаем призы на самом деле.Кстати, в этом году компания "ЭнергосбыТ Плюс" увеличила призовой фонд. Счастливыми обладателями сертификатов на приобретение бытовой техники стали 193 клиента. Это на 33 человека больше, чем в прошлом году.Артём Яковенко, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»