По состоянию на 25 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 25 января в медорганизациях региона действуют 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 52,4 процента из них занято (930), свободны 846 коек.79345 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 391 человек.За период наблюдения в области отмечено 3060 летальных случаев, за сутки – 7 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2022 года лабораторно подтверждено 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.