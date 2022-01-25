На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2022 года лабораторно подтверждено 370 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:40 - во Владимире83 - в Александровском районе,20 - в Муромском районе,30 - в Ковровском районе,29 - в Вязниковском районе,60 - в Кольчугинском районе,37 - в Юрьев-Польском районе,49 - в Гусь-Хрустальном районе,3 - в Судогодском районе,3 - в Радужном,9 - в Камешковском районе,7 - в Гороховецком районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 86 669 случаев заболевания.