Сегодня в 4 утра во Владимире полностью сгорело производственное здание. Происшествие произошло на...

Сегодня в 4 утра во Владимире полностью сгорело производственное здание. Происшествие произошло на Промышленном проезде д. 5Б, корп. 2.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение 2-этажного здания по всей площади, частичное обрушение кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/