Из 3000 в работе осталось порядка 300 вопросов.

Почти 90% владимирцев, которые задали вопросы на первой прямой линии врио губернатору Александру Авдееву, уже получили ответы. Об этом рассказал глава региона в начале второго выхода в эфир.«Впервые мы общались полтора месяца назад. Поступило порядка 3000 обращений. В работе осталось порядка 300 вопросов. В январе-феврале ответим. Это не значит, что все проблемы решены. Дан чёткий ответ на какой стадии находится решение», - уточнил он.Александр Александрович добавил, что задача сегодняшнего мероприятия повторно собрать проблематику и начать работу по волнующим жителей темам.«Что-то решится в ближайшее время, что-то в долгосрочной перспективе», - резюмировал он.На сегодняшний эфир уже