В сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта нашли редкое растение.

В парке у ДТЮ найден краснокнижный колокольчик широколистый, из-за которого госэкспертиза отказалась согласовывать . Решается вопрос о «переселении» растения в другое место. Предварительно, им окажется парк на улице Мира, расположенный напротив.Во время заседания профильного комитета горсовета депутаты решили вернуть в бюджет Владимирской области 5,3 млн рублей, выделенные на разработку концепции. Однако департамент ЖКХ гарантировал мэрии возврат средств, после выполнения мероприятий по сохранению цветка.Впрочем, как ранее глава города Андрей Шохин, если региональные власти пойдут на это, то администрация Владимира готова отдать им ПСД на реализацию.Напомним, что архитектурное бюро «Реформа» разработало эскиз реновации общественного пространства на улице Мира. занималась компания «Рарок». По предварительной оценке, на благоустройство потребуется более 720 млн рублей.