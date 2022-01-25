Столько же многодетных семей получили выплаты в 2021 году.
Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев рассказал, что в текущем году более 150 тысяч многодетных семей могут получить выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.
По оценкам экспертов ДОМ.РФ, в 2022 году программой поддержки многодетных семей могут воспользоваться более 150 тысяч семей, - отметил эксперт.
По его словам, в 2021 году выплаты получили такое же количество многодетных семей - 152,6 тысячи, объем помощи составил 68,1 млрд рублей. В 2020 году программой поддержки воспользовались 85,5 тысячи многодетных семей, они получили в совокупности 37,9 млрд рублей. Всего за время реализации программы, с 2019 года, выплаты в размере 119,7 млрд рублей оформили 269,2 тысячи многодетных семей.
В конце прошлого года правительство РФ приняло постановление, позволяющее многодетным семьям подавать заявку на получение выплаты через портал госуслуг. Как уточнил Михаил Ковалев, совместные с Минцифры РФ технические работы по запуску данной услуги будут завершены в феврале 2022 года. Это позволит еще больше сократить срок рассмотрения заявлений, а также повысит доступность этой господдержки.
Чтобы воспользоваться ей сегодня, нужно обратиться в банк, в котором оформлена ипотека, с заявлением и подтверждающими документами. Средний срок рассмотрения заявлений не превышает пяти рабочих дней.
Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий или последующие ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей, их можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земли для ИЖС. Однако, кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2023 года.