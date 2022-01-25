Столько же многодетных семей получили выплаты в 2021 году.

Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев рассказал, что в текущем году более 150 тысяч многодетных семей могут получить выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.По оценкам экспертов ДОМ.РФ, в 2022 году программой поддержки многодетных семей могут воспользоваться более 150 тысяч семей, - отметил эксперт.По его словам, в 2021 году выплаты получили такое же количество многодетных семей - 152,6 тысячи, объем помощи составил 68,1 млрд рублей. В 2020 году программой поддержки воспользовались 85,5 тысячи многодетных семей, они получили в совокупности 37,9 млрд рублей. Всего за время реализации программы, с 2019 года, выплаты в размере 119,7 млрд рублей оформили 269,2 тысячи многодетных семей.В конце прошлого года правительство РФ приняло постановление, позволяющее многодетным семьям подавать заявку на получение выплаты через портал госуслуг. Как уточнил Михаил Ковалев, совместные с Минцифры РФ технические работы по запуску данной услуги будут завершены в феврале 2022 года. Это позволит еще больше сократить срок рассмотрения заявлений, а также повысит доступность этой господдержки.Чтобы воспользоваться ей сегодня, нужно обратиться в банк, в котором оформлена ипотека, с заявлением и подтверждающими документами. Средний срок рассмотрения заявлений не превышает пяти рабочих дней.Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий или последующие ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей, их можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земли для ИЖС. Однако, кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2023 года.