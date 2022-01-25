Разговор с начальником отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по...

Разговор с начальником отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Владимирской области, заместителем главного государственного инспектора по использованию и охране земель Денисом Сергеевичем Ломтевым.В передаче гость рассказал об изменениях в законодательстве в области государственного земельного надзора, ответил на вопросы слушателей по земельным проблемам, вопросам межевания и собственности.