Сегодня в час ночи во Владимире на проспекте Ленина горел многоквартирный жилой дом. На место...

Сегодня в час ночи во Владимире на проспекте Ленина горел многоквартирный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из квартиры. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена ГДЗС для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества квартиры на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 16 человек, в том числе 2-е детей.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/