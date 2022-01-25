Фигуранты проникли на территорию цеха одной из районных организаций.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-х и 42-летнего жителей Гусь-Хрустального района. Местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июле прошлого года фигуранты проникли на территорию цеха одной из районных организаций, откуда похитили металлические изделия. Похищенные металлические и металлопластиковые трубы, ванную, бак и стокилограммовую металлическую конструкцию фигуранты сдали в пункт приема металла, распорядившись деньгами по своему усмотрению.Местные жители, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и признали свою вину.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.