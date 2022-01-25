В Юрьев-Польском полицейские организовали для младшеклассников уроки безопасности, а в Коврове – провели занятия с использованием мобильного автогородка.

В рамках оперативно-профилактической операции «Пешеход» инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району лейтенант полиции Алена Мартьянова встретилась с учениками городской средней общеобразовательной школы № 1, где провела урок на тему безопасного поведения на дороге.Алена Михайловна поговорила с ребятами о правилах безопасного перехода проезжей части, о внимательности вблизи дорог, последствиях игр около проезжей части. Инспектор еще раз напомнила о необходимости использования световозвращающих элементов в одежде. Яркие фликеры можно повесить на портфель или на замочек молнии куртки. Сотрудник полиции привела примеры с типичными нарушениями со стороны юных пешеходов.Дети с большим вниманием слушали и принимали активное участие в беседе, отвечали на вопросы о правилах перехода через дорогу.В Коврове сотрудники ОГИБДД провели практические занятия по безопасности дорожного движения для будущих первоклассников и учащихся начальных классов с использованием мобильных автогородков.Такая форма проведения занятий позволяет детям проникнуться процессом и на практике отработать правила безопасного перехода проезжей части. Дорожная сеть мобильных городков имитирует как четырехсторонние перекрестки, так и двухполосные и многополосные проезжие части, с которыми дети встречаются ежедневно в реальных городских условиях.Во время занятий ребята учатся последовательности действий, обеспечивающей пешеходам безопасный переход через проезжую часть: останавливаться у пешеходного перехода, внимательно смотреть по сторонам, приостанавливаться на каждой полосе для движения, двигаться быстрым и уверенным шагом, но не бегом.Ведь очень важно, чтобы дети не только знали правила дорожного движения, но и верно соблюдали их, осознавая, к чему может привести их игнорирование.