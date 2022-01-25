Глубокой ночью жителям многоэтажки на проспекте Ленина пришлось покинуть свои квартиры. Около двух часов ночи 25 января в МЧС получили сообщение о пожаре в доме №19 (в нем ранее находился

Глубокой ночью жителям многоэтажки на проспекте Ленина пришлось покинуть свои квартиры. Около двух часов ночи 25 января в МЧС получили сообщение о пожаре в доме №19 (в нем ранее находился магазин “Руслан и Людмила”). На пожар в пятиэтажке выехали 7 спецмашин и 24 спасателя. К их приезду из квартиры на втором этаже наблюдался дым. Пожарные