Роспотребнадзор опубликовал постановление «О дополнительных мерах по снижению риска распространения...

Роспотребнадзор опубликовал постановление «О дополнительных мерах по снижению риска распространения нового штамма вируса SASR-CoV‑2 «Омикрон» во Владимирской области».Главный санитарный врач постановил, что с 26 января 2022 года и до особого распоряжения вводится запрет на проведение профосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, временно приостанавливается проведение плановых медосмотров несовершеннолетних. Также не будет оказываться плановая медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях. Исключение составят пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медпомощи несет угрозу здоровью и жизни.Данное постановление не распространяется на медорганизации негосударственных форм собственности. Они будут работать в прежнем режиме.Напомним, что 19 января во Владимирской области выявлены первые 20 случаев заболевания Омикроном.Фото: https://pixabay.com/ru/