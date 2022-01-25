На фоне рекордного роста заболеваемости коронавирусом в России, Гусь-Хрустальный стал первым...

На фоне рекордного роста заболеваемости коронавирусом в России, Гусь-Хрустальный стал первым городом во Владимирской области, где на дистанционное обучение переводятся все школы. Такие кардинальные меры принял муниципальный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Пока школы города будут работать в дистанционном режиме до 2 февраля, сообщает инфопортал ВГУСЕ.РУ.Напомним, в связи с ростом заболеваемости во Владимире более 150 классов уже перешли на дистанционное обучение.Фото: https://pixabay.com/ru/