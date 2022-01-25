× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2022-kompaniya-konkord-prodolzhaet-poiski-organizatora-konkursa-pozitivnoj-pesni-o-severnoj-stolice.html" target="_blank">Компания Конкорд продолжает поиски организатора конкурса позитивной песни о Северной столице</a> - Компания Конкорд Менеджмент и Консалтинг продолжает принимать заявки на проведение предложенного бизнесменом Евгением Пригожиным конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге среди молодых исполнителей.