Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства...

Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства современного здания для хранения уникальных документов. Почему вопрос переезда стоит столь остро?Путь к бывшему алтарю Воскресенской церкви Владимира устлан метлахской плиткой. Прошлое архивисты хранят в здании, казалось бы, под стать - памятнике истории регионального значения. После революции храм сам стал хранителем прошлого. Его приспособили под архивные нужды.Весь объём бывшего храма "пронизан" железными стеллажами, уходящими ввысь. Между ними- перекрытия. По сути- три этажа "прошлого".Каждый день, чтобы добраться до документов, которые хранятся в западной части здания, архивистам приходится проходить сквозь эту старинную арку церкви Воскресения. На ней сохранились лики.В общей сложности Госархив области хранит почти 1 миллион 700 тысяч документов. Наследие пяти веков. Только в важнейшем здании на Батурина- около 300 тысяч единиц хранения. По количеству уникальных документов, внесенных в национальный реестр, у архива региона- первое место в стране. Новое здание архиву жизненно необходимо. Перейдя уже новое тысячелетие, архивисты по-прежнему работают в тесноте.Вопрос "новоселья для Клио", разумеется поднимался. Кстати, по закону о реституции права на храм заявили и священнослужители. "Вернуть" Воскресенский владимирское епархиальное управление потребовало в 2016-ом. Передача объекта культурного наследия должна завершиться к маю 2022-ого. Но выезжать архиву некуда. В планах значилось строительство современного здания на Карла Маркса, 2. Но участок попал в охранную зону Дмитриевского собора. Новый потенциальный адрес- он возник в 2018-ом- Мира, 61 а. Участок - в створе будущего Рпенского проезда.В новом здании могли бы разместиться не только хранилища, но и просторный читальный зал, и кабинеты для сотрудников. Проект современного "дома" для Госархива разработал "Владимиргражданпроект". Он даже прошёл госэкспертизу. Но "завис". Деньги, заложенные на строительство, в 2021-ом перенаправили на другие цели. Архивисты, краеведы, учёные края обратились к врио губернатора Александру Авдееву. Научная общественность просят срочно включить "архивную стройку" в бюджетный план. Необходимо решить вопрос и федерального финансирования. Тем более, пандемия "скорректировала цифры". Помощь коллегам уже пообещал Константин Могилевский, председатель правления Российского Исторического Общества. В архиве он побывал во время рабочей поездки во Владимир. По словам Могилевского, решить больной вопрос можно только объединив усилия.Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества":- Во Владимире областной архив находится в печальном состоянии. Ну слушайте, о чём говорить, если нет даже такого базового требования, как система автоматического пожаротушения в архивохранилище. А документы ценнейшие. Необходимо руководству региона вместе с федеральным архивным агентством сделать вот эти последние шаги, необходимые для того, чтобы эту стройку начать.Тема звучала и на заседании совета регионального отделения организации.По словам архивистов и общественников, в ближайшее время обращение на имя главы Владимирской области должно поступить и от Сергея Нарышкина, председателя Российского исторического общества.