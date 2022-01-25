Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства...
Сотрудники Государственного архива Владимирской области просят вернуться к вопросу строительства современного здания для хранения уникальных документов. Почему вопрос переезда стоит столь остро?
Путь к бывшему алтарю Воскресенской церкви Владимира устлан метлахской плиткой. Прошлое архивисты хранят в здании, казалось бы, под стать - памятнике истории регионального значения. После революции храм сам стал хранителем прошлого. Его приспособили под архивные нужды.
Весь объём бывшего храма "пронизан" железными стеллажами, уходящими ввысь. Между ними- перекрытия. По сути- три этажа "прошлого".
Каждый день, чтобы добраться до документов, которые хранятся в западной части здания, архивистам приходится проходить сквозь эту старинную арку церкви Воскресения. На ней сохранились лики.
В общей сложности Госархив области хранит почти 1 миллион 700 тысяч документов. Наследие пяти веков. Только в важнейшем здании на Батурина- около 300 тысяч единиц хранения. По количеству уникальных документов, внесенных в национальный реестр, у архива региона- первое место в стране. Новое здание архиву жизненно необходимо. Перейдя уже новое тысячелетие, архивисты по-прежнему работают в тесноте.
Вопрос "новоселья для Клио", разумеется поднимался. Кстати, по закону о реституции права на храм заявили и священнослужители. "Вернуть" Воскресенский владимирское епархиальное управление потребовало в 2016-ом. Передача объекта культурного наследия должна завершиться к маю 2022-ого. Но выезжать архиву некуда. В планах значилось строительство современного здания на Карла Маркса, 2. Но участок попал в охранную зону Дмитриевского собора. Новый потенциальный адрес- он возник в 2018-ом- Мира, 61 а. Участок - в створе будущего Рпенского проезда.
В новом здании могли бы разместиться не только хранилища, но и просторный читальный зал, и кабинеты для сотрудников. Проект современного "дома" для Госархива разработал "Владимиргражданпроект". Он даже прошёл госэкспертизу. Но "завис". Деньги, заложенные на строительство, в 2021-ом перенаправили на другие цели. Архивисты, краеведы, учёные края обратились к врио губернатора Александру Авдееву. Научная общественность просят срочно включить "архивную стройку" в бюджетный план. Необходимо решить вопрос и федерального финансирования. Тем более, пандемия "скорректировала цифры". Помощь коллегам уже пообещал Константин Могилевский, председатель правления Российского Исторического Общества. В архиве он побывал во время рабочей поездки во Владимир. По словам Могилевского, решить больной вопрос можно только объединив усилия.
Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества":
- Во Владимире областной архив находится в печальном состоянии. Ну слушайте, о чём говорить, если нет даже такого базового требования, как система автоматического пожаротушения в архивохранилище. А документы ценнейшие. Необходимо руководству региона вместе с федеральным архивным агентством сделать вот эти последние шаги, необходимые для того, чтобы эту стройку начать.
Тема звучала и на заседании совета регионального отделения организации.
По словам архивистов и общественников, в ближайшее время обращение на имя главы Владимирской области должно поступить и от Сергея Нарышкина, председателя Российского исторического общества.