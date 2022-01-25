Александр Лукашенко подписал документ о созыве внеочередной сессии парламента.

Александр Лукашенко подписал документ о созыве внеочередной сессии парламента.В понедельник, 24 января, на официальном сайте президента Белоруссии появилось сообщение о созыве седьмой внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Согласно документу, который подписал Александр Лукашенко, депутаты должны встретиться в четверг, 27-го.Почему белорусский лидер принял такое решение, пока неизвестно. Не исключено, что это связано с изменениями в Конституцию страны. Очередная сессияПалаты представителейдолжна была начаться 4 апреля.Напомним, на 27 февраля Лукашенко назначил референдум по изменениям в Конституцию. Соответствующий указ президент Белоруссии подписал на прошлой неделе. В проекте обновленного Основного закона страны говорится, например, о Всебелорусском народном собрании как о высшем представительном органе народовластия.Ранее "Дни.ру" , что Александр Лукашенко пригрозил желающим напасть на Белоруссию и Россию. Политик напомнил Западу, что ни республика, ни ее восточный сосед не заглядываются на чужие земли, а пытаются удержать свои, и в случае агрессии готовы "лупануть так, что мало не покажется".