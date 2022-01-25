Суздальский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба...

Суздальский районный суд вынес приговор 40-летней местной жительнице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ее признали виновной в убийстве.14 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта подсудимая задушила ремнем от спортивной сумки своего 54-летнего дядю.Мотивом убийства явилась личная неприязнь, возникшая у обвиняемой во время совместного проживания с родственником, в том числе из-за неуплаты им коммунальных платежей.В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления отрицала, однако стороне защиты не удалось убедить присяжных заседателей в её невиновности.По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимая признана виновной в инкриминируемом деянии с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Фото: https://pixabay.com/ru/