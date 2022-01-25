Сегодня начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел торжественное собрание, посвященное 300-летию московской полиции.

Сегодня начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел торжественное собрание, посвященное 300-летию московской полиции. В нем приняли участие его заместители и руководители подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В режиме видеосвязи был продемонстрирован фильм «300 лет московской полиции» о службе московских стражей порядка с 1722 года до наших дней.Обращаясь к личному составу, начальник Главного управления подчеркнул, что за трехвековую историю полиция Москвы прошла непростой путь становления и развития. На протяжении долгих лет все поколения сотрудников московской полиции вносили большой вклад в укрепление законности и правопорядка в столице, эффективно боролись с преступностью, совершенствовали навыки работы и преумножали лучшие традиции службы.Начальник ГУ МВД России по г. Москве отметил работу нынешнего поколения сотрудников, вписавших в историю полиции немало героических страниц. Им пришлось противостоять разгулу криминала после распада Советского Союза, связанному с возникновением организованной преступности. Серьезным испытанием стали события начала 90-х годов, защита конституционного строя в «горячих точках», где личный состав в полной мере проявил стойкость, самоотверженность и отвагу.«Служба в московской полиции всегда была связана с большим риском. Мы чтим память наших коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. За весь исторический период 380 сотрудников московского гарнизона отдали жизнь, защищая законность и правопорядок. Сегодня, вспоминая о них, мы возложили цветы к Доске памяти ГУ МВД России по г. Москве», - сказал начальник Главка. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.Олег Баранов выразил благодарность ветеранам, которые своим трудом создавали великую историю московской полиции и сейчас остаются в строю, являясь нравственным примером и эталоном патриотизма для молодого поколения.Также, сегодня в Храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД по г. Москве состоялся благодарственный молебен.